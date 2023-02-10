Asrın felaketinden etkilenen 99 depremzede Eskişehir Öğretmenevi’ne yerleştirildi

Eskişehir Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya illerinden Eskişehir’e getirilen 99 depremzede Eskişehir Öğretmenevin’e yerleştirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazlardan kurtarılan vatandaşlar ve diğer depremzedeler için de yardım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya illerinden Eskişehir’e getirilen 99 depremzede vatandaş Eskişehir Öğretmenevin’e yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Öğretmenevi’ne yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye’nin asrın en büyük felaketlerinden birini yaşandığını dile getirerek, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen bir felaket yaşandığını belirtti.

Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir’deki tüm imkânları depremzede misafirlerin kullanımına açtıklarını vurgulayan Töre, " Maalesef çok acı günlerden geçiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Deprem ülkemizin bir gerçeği ve milletimizin yardımlaşma duygularını gerçekten en üst seviyeye çıkaran bir durum. Bir nebze de olsa acılarınızı paylaşabilmek için depremzedelerimizin yanınızdayız. Deprem bölgesinin yaralarını sarabilmek için çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam ediyoruz. Devletimiz her türlü imkânıyla vatandaşının yanındadır” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’e gelen depremzedelerin Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrollerinin yapıldığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından Valiliğimizle koordineli bir şekilde, ilimize gelen depremzedelerin sadece tıbbi tedavilerinin değil, giyimden sosyal desteğe ve barınma ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.