Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminden emeklilik öncesi kişisel resim sergisi

Eskişehir’de Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi olan Salih Berktaş Kevserkul, emekliliği öncesinde hazırladığı kişisel resim sergisini Eskişehir Adalet Sarayı’nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Eskişehir’de 4. Asliye Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Salih Berktaş Kevserkul, 40 yılı aşkın süredir icra ettiği mesleğinden emekliye ayrılma kararı aldı. Kevserkul’un emekliliğine sayılı günler kala Eskişehir Adalet Sarayı’nda sanatseverlerin beğenisine sunduğu kişisel resim sergisinin açılışına Vali Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, adalet sarayında görevli hâkim, savcı ve diğer ilgililer katıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Erol Ayyıldız, “Sadece hâkimliğiyle değil resim yapma yeteneği ve sanatçılığı söz konusu. Ayrıca bunun yanında kendisi bir yazar ve çok güzel romanları var. Bu anlamda kalan ömrünü de dolu dolu sanatsal etkinliklerle geçireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hâkim Salih Berktaş Kevserkul, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "40 yılı aşkın süreyle adalet hizmetinde bulundum. Kendimizce adaleti mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştık. Son günlerimizde adaletin bir de sanat ve edebiyat yönüyle de uzak olmadığını gösterebilmek için naçizane kendi uğraş alanlarımızda resim sergisi ve kitap imzası günleri düşündük. İlgilenen sayın misafirlere çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarımdan helallik diliyorum. Ben de kendilerine kat kat hakkımı helal ediyorum" dedi.

Hâkim Salih Berktaş Kevserkul, yazdığı kitabı da sergide imzalayarak sanatseverlere hediye etti.