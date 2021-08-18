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Aslanapa Kaymakamı Pelvan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Kütahya Aslanapa İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 18.08.2021, 12:01
Aslanapa Kaymakamı Pelvan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Kütahya Aslanapa İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Başkanlık Makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Bozkurt, ilçede yapmış oldukları çalışmalar hakkında Kaymakam Pelvan’a bilgiler verdi.
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