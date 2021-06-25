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Aşılanmada Eskişehir Türkiye’de 3’üncü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranı en yüksek illerini açıklarken, Eskişehir listede 3’üncü sıradaki yerini aldı.

ESKİŞEHİR 25.06.2021, 12:17
Aşılanmada Eskişehir Türkiye’de 3’üncü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranı en yüksek illerini açıklarken, Eskişehir listede 3’üncü sıradaki yerini aldı.

Bakan Koca, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, aşılanma oranı en yüksek 10 ili açıkladı. Koca, yaptığı paylaşımda, “Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın” dedi.

Yazılı paylaşımla beraber eklediği tabloda ise Koca, Türkiye’de en çok aşılanan illeri belirtti. Listede, nüfusun yüzde 68,86’sı tamamlanan aşılanma çalışması ile Edirne 1’inci sıradayken, 67,66 oranıyla Amasya 2’nci ve 67,54’le Eskişehir ise 3’üncü oldu. Lisedeki diğer iller ise; Çanakkale 67,31, Kırklareli 66,74, Balıkesir 65,16, Muğla 64,49, Burdur 64, 38, Bilecik 64,23 ve Sinop 64,03 oralar ilk 10’e girmeyi başardı.
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