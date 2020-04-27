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Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor

TÜRKİYE'DE KÖYÜNE SAĞ İKEN HEYKELİ DİKİLEN TEK ŞAİR

Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor

TÜRKİYE'DE KÖYÜNE SAĞ İKEN HEYKELİ DİKİLEN TEK ŞAİR

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:04
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Aşık Yoksul Derviş artık köyünde yaşıyor

Aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden olan Aşık Yoksul Derviş lakaplı Şemsettin Kubat, göç ettiği köyündeki evinde hem saz çalıyor hem de şiirlerini yazıyor.T

Kışın Eskişehir’de yaşayan Aşık Yoksul Derviş, Korona virüs olayından sonra valilikten izin alıp doğduğu yer olan Afyon’un Emirdağ ilçesi Karacalar köyüne gitti. Eskişehir’deki apartman dairesinde sıkışıp kaldığını söyleyen 86 yaşındaki şair, köyündeki evinde hem saz çalıyor hem de şiirlerini yazıyor. Türkiye’de ilk kez sağ iken köyüne heykeli dikilen şair hakkında bu güne kadar üniversiteler tarafından tezler hazırlandı.

Eskişehirli şair Muharrem Kubat’ın da amcası olan şair, dünyayı ve memleketimizi saran corona virüs hakkında yazdığı şiirin bir bölümü ise şöyle;

Bilinmeyen görünmeyen salgını,

Lutfi kereminle kaldır Allah’ım.

İnsanları, tabipleri, bilgini,

Türlü salgınlardan koru Allah’ım.

Dileğimiz Hak Muhammed Ali’den,

Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli’den,

Pir’im Bacı Sultan Hak Halili’nden,

Bunların aşkına koru Allah’ım.

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