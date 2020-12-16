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Aşçılar Derneği’nden Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti

Eskişehir Aşçılar Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 16.12.2020, 15:45
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Aşçılar Derneği’nden Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti

Eskişehir Aşçılar Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt’a Aşçılar Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Kemal Kaya, derneklerinin 2009 yılında kurulduğunu söyledi. Uluslararası fuarlarda Eskişehir’i temsil ettiklerini kaydeden Kaya, Eskişehir’de gastronomiye destek vermek için çalıştıklarını ifade etti. Pandemi sonrasında Odunpazarı Tarihi Bölge’de yöresel yemek festivali yapmayı planladıklarını dile getiren Kaya, Başkan Kurt’tan bu festivale destek vermesini istedi. Koronavirüs salgını ile mücadele de lokanta ve kafelerin kapatılması ile aşçı ve şeflerin de mağdur olduğuna dikkat çeken Kaya, “Lokanta ve kafelerin kapanması ile buralarda çalışanlar işlerinden oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı yaşadığımız bu mağduriyetleri görerek bizlere erzak paketleri gönderdi. Bizleri unutmadığı ve bizlere verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Eskişehir Aşçılar Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini vurguladı. Başkan Kurt, koronavirüs salgını ile mücadele edildiği bu günlerde Odunpazarı Belediyesi olarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Ziyaret sonrasında Kaya, Başkan Kurt’a aşçı tabağı ve şef bıçağı hediye etti.
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