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Asayiş denetimlerinde aranan 7 kişi yakalandı

ZANLILARIN ÜZERLERİNDE YAPILAN ARAMADA 4 TABANCA, KESİCİ VE DELİCİ ALETLER İLE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

ESKİŞEHİR 08.11.2020, 10:35
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Asayiş denetimlerinde aranan 7 kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, İstiklal, Şeker, Cumhuriyet, Hoşnudiye ve Zafer mahallelerinde yaptıkları denetim ve kontroller neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişiyi yakaladı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 4 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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