Asayiş denetimlerinde 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetiminde 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, Eskibağlar ve Ömerağa Mahallelerinde denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde 6 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorguları devam ediyor.