Arvaryum’da çocuklar arıları tanıdı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu tarafından gerçekleştirilen ’Arvaryum’ etkinliğine katılan çocuklar, arıları yakından gözlemleme ve tanıma fırsatı buldu.

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen atölye çalışmaları devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Merkez tarafından Espark Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen “Arvaryum” arı akvaryumu etkinliğine katılan çocuklar da verimli biçimde zaman geçirdi. Arı tacı yapımı ve boyama etkinliği sonrası çocuklar arıları daha önce hiç görmedikleri kadar yakından izleme imkânı buldu. Arıların yaşamları ve arı ürünleri hakkında da bilgi alan çocuklar, etkinliğe katılmaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Tepebaşı belediyesi yetkilileri Yeryüzü Ekoloji Okulunda yürütülen kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler ve yapılan atölye çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 0 (222) 211 40 00 / 3085-3087 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.