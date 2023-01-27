Artık tercih toz tutmayan, kolay yıkanan ve buruşmayan perdeler

Eskişehirli vatandaşlar perde alırken kullanım kolaylığına önem gösteriyor, çok fazla uğraş gerektirmeyen perde modelleri tercih ediliyor.

Kullanımı kolay perdeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Ev hanımları tüllerin toz tutmamasına, kolay yıkanmasına ve ütü gerektirmemesine özellikle dikkat ediyor. Çalışan vatandaşların perdelerin güzel durması dışında başka bir şeyle uğraşmak istememesi sebebiyle kullanımı kolay modellerin çok satıldığı ifade edildi. Bir zamanlar vatandaşların fazlaca ilgi gösterdiği stor perdeler ise kullanım zorluğu sebebiyle eskisi kadar satılmıyor. Perdeciler, vatandaşların kullanışlı modelleri daha fazla tercih ettiğini belirtti.

Eskişehir’de perdecilik yapan Bilal Okur, perde için eskiden bir eve bir saat harcarken artık sadece bir oda için bir saat uğraştıklarını söyledi. Son yıllarda perde sektörünün bir moda haline geldiğini ve hizmet sektörüne en üst noktalara ulaştığını ifade eden Okur, “Perde sektörü artık bir moda haline geldi. İnsanlar 2000 yıllarına doğru daha minimalist ve daha natürel şeyler tercih etmeye başladılar. Eskiden bir eve gittiğimizde bir tül ve bir güneşlik için ölçü alıyorduk, şimdi rustik, ahşap ve diğer her şey için ölçü alıyoruz. Son yıllarda perdeler bir elbise gibi moda haline geldi. 6 aylık aralıklarla desenlerin çıkıp tüketildiği, hizmet sektöründe en üst noktada olduğu zamanlara geldik. Eskiden bir daire için 1 saat uğraşırken şu anda sadece bir mutfak perdesi için bir saat uğraşır hale geldik. Artık müşterilerden camın fotoğrafını istiyoruz. Ev yerden ısıtma mı, petekli mi, camlar yere kadar uzun mu yoksa kısa mı, bunları bilmemiz gerekiyor. İnsanların tarzı değişiyor. Kimisi geliyor çok renkli şeyler istiyor, kimi müşteri de ‘ben daha minimalistim, daha modern şeyler istiyorum’ diyor, onlara göre perdeleri yorumluyoruz” dedi.

Vatandaşların kullanımı kolay perdeleri tercih ettiklerini belirten perdeci Bilal Okur, eskiden perdelerin 3 ayda 1 yıkandığını, günümüzde ise genellikle senede 2 defa yıkandığını söyledi. İnsanların perdeyi yukarıya çekmekle uğraşmak istemedikleri için stor perdelere taleplerinin düştüğünü vurgulayan ve fiyatlar hakkında bilgi veren Okur şunları söyledi:

“Şahsen perde alacak olsam uzun seneler kullanabileceğim ve buruşmayan perdeler almak isterim. Artık günümüzde hanımlarda çalışıyor beyler de çalışıyor. Perdeye güzel durması dışında bir enerji sarf etmek istemiyorlar. Perdenin senede 2 sefer yıkanmasını istiyorlar, eskiden annelerimizin evinde 3 ayda 1 yıkanıyordu biliyorsunuz. Şimdi senede 1 ya da 2 defa yıkanmasını istiyorlar. Bu özellikte perdeler var, toz tutmayanlar da var. Ama ben perde almış olsam düz tül alırım, kenarına keten tül yaparım ve daha değişik varyasyonlar içine girerim. Kadınlar tüllerin toz tutmamasına, kolay yıkanmasına ve ütü gerektirmemesine dikkat ediyor. Stor satıyoruz ama isteğe bağlı, stor eskisi kadar çok tutulan bir ürün değil. Gençler çok kullanışlı şeyler istiyor. Perdeyi yukarı çekmekle uğraşmak istemiyorlar. Onun yerine tülün üstünü kalın kumaşla kapatmayı ve altına normal keten perde almayı istiyorlar. Fiyatlar 65 TL’den başlıyor, iyi bir tül isterseniz de premium gruplar hariç 170 TL’ye kadar çıkıyor.”