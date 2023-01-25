Artan hava sıcaklıkları yüncülerin işlerini düşürdü

Kış aylarında işlerinde artış olması beklenen yüncüler, hava sıcaklıkları sebebiyle işlerde sıkıntı yaşıyor. Ocak ayına rağmen yün dükkânlarında oluşan durgunluk görenleri şaşırtıyor.

Eskişehir’de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları yüncülerin işlerinin azalmasına sebep oldu. Normalde ocak aylarında fazlasıyla kalabalık olan yüncü dükkânlarındaki durgunluk gözlere çarptı. Yüncüler mevsim değişimi sebebiyle her geçen eskiye kıyasla işlerinin kötüleştiğini vurguladı. Artan hava sıcaklıkları dışında sürekli değişen etiket fiyatlarının da işleri olumsuz etkilediği ve vatandaşların tepki gösterdiği ifade edildi.

“Bizim işlerimiz kar yağmaya başladığı zaman artar, güneş açtığı zaman azalır"

Eskişehir’de yüncülük yapan Mehmet Oymak, kar yağdığı zaman yüncülerin işlerinin arttığını, güneş açtığında ise azaldığını söyledi. Mevsim normallerinin üstünde olan hava sıcaklıkları ve değişen etiket fiyatları dolayısıyla işlerin olumsuz yönde etkilendiğini belirten Oymak, “Bizim işlerimiz kar yağmaya başladığı zaman artar, güneş açtığı zaman azalır. Yazın sadece hobiyle uğraşanlar ip alırlar, genelde örmezler. Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum, dükkânı aldım sonra kış ocakta gelmeye başladı. Bu yüzden her geçen gün işlerimiz daha da azalıyor. Bunun dışında fiyatlar da işlerimizi çok etkiliyor. Ben bu dükkânı alırken burayı satan arkadaşım ‘yılda 1 kere, en fazla 2 kere zam gelir’ demişti. Ancak bu yıl içinde belki de 4-5 kere iplere zam yaptık. Hep yüzde 15, yüzde 20’lik dilimlerde zam geliyor, ama bu dilimler çok büyük para. Bayanlar 25 kuruşun hesabını yapıyor. Bizim fiyatlarımız tekel gibidir, Türkiye genelinde herkes aynı fiyata satmak zorundadır. Fiyatları biz belirlemiyoruz, fabrikalar belirliyor. Onlar bize fiyatları çekerler, altında satmamıza müsaade etmezler ama üstünde satmamıza bir şey demezler. Zaten burada bir rekabet olduğu için üste satmak mümkün değil, alta sattığınızda da başka bir satıcı ucuza satış yaptığınız için sizi firmaya şikâyet edip size ip vermelerini engelleyebilir” dedi.

“3 gün önce bir bayan ‘zam yapmaya bıkmadınız mı, yeter artık’ diyerek bize bağırdı ve gitti”

İplere gelen zamların toplu alımlarda büyük etkiler oluşturduğunu vurgulayan Oymak, bazı vatandaşların kendilerine sitem ettiğini belirtti. Normalde bugünlerde dükkânın çokça kalabalık olması gerektiğini ancak işlerin çok durgun olduğunu ifade eden yüncü Mehmet Oymak şunları söyledi,

“Vatandaşlar toplu ip alımları yaptığı için bu küçük zamlar büyük etkiler oluşturuyor, kadınları ipleri bırakıp gidiyor. Mesela bazen fiyatı bilmiyorlar, ilk bana geliyorlar ondan sonra şaşırıp ‘Aaa burada 22 lira olmuş’ diyorlar. Oysa diğer dükkânlarda da 22 lira oldu ama vatandaş bilmiyor. Vatandaşlar bize çok tepki veriyorlar. Hatta 3 gün önce bir bayan ‘zam yapmaya bıkmadınız mı, yeter artık’ diyerek bize bağırdı ve gitti. Havaların ısınması da işlerimizi çok olumsuz etkiledi. Ocak ayında olması gerekenden daha az yoğunluğumuz var. Normalde ocak ayında kalabalıktan sizin bu dükkâna girememeniz gerekiyordu ama görüyorsunuz bomboş. Giren yok, giren de eksiği varsa onu almaya geliyor. Bir kazak için yaklaşık 8-10 tane ip gider, tanesini 22 liradan hesap etsek 220 lira civarında tutar. Tabii 23 liraya da ipler var, 27 liraya ve 30 liraya da ipler var. “

“Biz bir an önce şu piyasanın oturmasını ve fiyatların artık sabitlenmesini istiyoruz”

Yün kazakla ilgili detaylara değinen Oymak, kazak örmenin daha ekonomik olduğuna vurgu yaptı. Güzel örgü yapan kadınların çok kaliteli kazaklar çıkarabileceğine dikkat çeken Oymak, “Kazak örmek kesinlikle çok ekonomik. Ördüğünüz kalitede bir kazağı 600-700 liradan aşağı hiçbir yerden alamazsınız. 200 liraya ördüğümüz kazak kesinlikle çok çok daha kaliteli oluyor. Eli güzel ören bayanlar kesinlikle çok kaliteli kazaklar yapabilirler ve daha ucuz olur. Örneğin bir bayan geldi buraya, 2 buçuk 3 yaşında bir kızı vardı. Bir mağazaya gitmiş, kazağa 200 lira demişler. Burada benden 2 kazaklık malzeme aldı, 148 lira ödedi gitti. Bir küçük çocuğa 2-3 tane ipten kazak çıkar. 22 liradan 6 tane alsa zaten 120 lira civarında tutar. Biz bir an önce şu piyasanın oturmasını ve fiyatların artık sabitlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.