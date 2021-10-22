Arkadaşını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde alkollü bir eğlence mekânında meydana gelen olayda arkadaşının ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hoşnudiye mahallesi İsmet İnönü caddesindeki alkollü bir mekanda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre şüpheli İhsan Ö. ve birlikte oturduğu arkadaşı Baturhan A., yakınlarındaki bir masada bulunan Veysel B. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında taşıdığı silaha davranan İhsan Ö., Veysel B.’yi kolundan, araya giren arkadaşı Baturhan A.’yı da başından yaralandı. Ağır yaralanan Baturhan A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan İhsan Ö., İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Büyükdere mahallesinde arkadaşları Sinan İ. ve Murat N. ile birlikte yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.