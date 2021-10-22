banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Arkadaşını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde alkollü bir eğlence mekânında meydana gelen olayda arkadaşının ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR 22.10.2021, 16:58
Arkadaşını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde alkollü bir eğlence mekânında meydana gelen olayda arkadaşının ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hoşnudiye mahallesi İsmet İnönü caddesindeki alkollü bir mekanda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre şüpheli İhsan Ö. ve birlikte oturduğu arkadaşı Baturhan A., yakınlarındaki bir masada bulunan Veysel B. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında taşıdığı silaha davranan İhsan Ö., Veysel B.’yi kolundan, araya giren arkadaşı Baturhan A.’yı da başından yaralandı. Ağır yaralanan Baturhan A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan İhsan Ö., İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Büyükdere mahallesinde arkadaşları Sinan İ. ve Murat N. ile birlikte yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2