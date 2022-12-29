ARİNKOM TTO’dan girişimcilik sözlüğü

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ilki 2016 yılında yayınlanan Girişimcilik Sözlüğü yeni kelimelerle zenginleştirilerek 2. baskısı ile yayınlandı.

Arinkom TTO’nun yayımladığı bu sözlük, girişimcilik alanında yaygın olarak kullanılan kavram ve terimlerin belirlenmesi ve girişimcilik yolculuğuna çıkmış kişilerin bu terimleri en kolay ve anlaşılır biçimde öğrenebilmelerini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda literatür taramaları yapılmış, girişimcilik alanındaki kitaplar incelenmiş, girişimciler arasında kullanılan dil gözlenmiş ve en temel girişimcilik terimleri belirlenmiştir. ARİNKOM TTO Girişimcilik Sözlüğü’ne http://ana.do/3RI web adresinden dileyen herkes ulaşabiliyor.

ARİNKOM TTO hakkında

Temel amacı Eskişehir ve bölgesindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak olan Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi ARİNKOM TTO, 10 yıla yakın bir süredir Üniversitemiz adına başarılı ve ses getiren çalışmalara imza atıyor. Pek çok kurum ve kuruluş ile çalışmalarını sürdüren ARİNKOM TTO, 2014 yılından beri ise TÜBİTAK 1513 programı destekli bir ara yüz olarak faaliyet gösteriyor. 2018 yılından bu yana da Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi olarak hizmetlerini sürdüren ARİNKOM TTO hem Yunus Emre Kampüsü hem de İki Eylül Kampüsü’ndeki ofisleri ile çalışmalarına devam ediyor.

ARİNKOM TTO bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi için bilginin ticarileşme potansiyelinin, teknoloji transferinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor.