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Arılar bu uygulamalarla kışın da güvende

Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, arıcıların kış dönemi için yaptıkları bazı uygulamalardan bahsederken, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, “Hırsızlığa karşı önlem alınması ve arılıkların sık sık kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.

ESKİŞEHİR 02.01.2022, 10:13
Arılar bu uygulamalarla kışın da güvende

Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, arıcıların kış dönemi için yaptıkları bazı uygulamalardan bahsederken, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, “Hırsızlığa karşı önlem alınması ve arılıkların sık sık kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.

Arıların yaz aylarında ürün vermesi sebebiyle birçok arıcı sonbahar aylarında kovanlarını kışa hazırladı. Başkan Yiğit, kovanları bazı hastalıklardan korumak için de önlemler alındığını söyledi. Gelecek yıl erik ağaçları çiçek açana kadar kapalı kalacak olan kovanların kötü niyetli insanların hedefinde olabileceğini de belirten Yiğit, tüm arıcıların belli yöntemlerle arılıklarını koruması gerektiğini vurguladı.

Kış arılarının oluşması için ilk işlem: ’Besleme’

Arıcıların kışlık hazırlıklarını sonbahar mevsiminin girişinde yaptığını aktaran Bünyamin Yiğit, bu işlemlere "sonbahar bakımları" dendiğini ve ilk soğuklar başlayana kadar devam ettiğini belirtti. Yiğit, balı eksik olanların ve kış arılarını yetiştirmek için ilk iş olarak besleme yaptığını söyleyerek, “Bu besleme yapıldığı zaman arılarımız kovana polen taşır, ana arı yumurta yapar ve kış arılarımızın oluşmasını sağlarlar. Yavrular yetiştiği zaman da arı mevcudu artacağı için kovanlardaki bal tüketimi hızlanır. Arılar salkıma girene kadar tüketim hızlı bir şekilde devam eder. O yüzden bizim bölgemizde arılarımızın dışarıdan bal getirme şansı olmadığı için biz arılarımıza destek için bir besleme daha yapmak zorunda kalıyoruz, kışlık yiyeceğini temin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Varova parazitine dikkat

Kış için yapılan hazırlıklarda arıları tehdit eden “Varova” parazitinin önüne geçilmesi için ilaçlar kullanılması gerektiğini ifade eden Yiğit, “Neredeyse bütün arıcılarımız bunu bilir. Varova ile mücadeleyi aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu, arılarımızla beraber yaşayan bir parazittir. Erken ilkbahar ve geç sonbaharda Varova ilaçları yaparsak çok başarılı oluruz. Kovanlarımızdaki Varova hasarı en aza iner. Bitirmek gerçekten çok zor ama iyi mücadele edip onunla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

“Arı keki her zaman için faydalıdır, konulduğu yer önemlidir”

Arıların kış aylarında soğuktan korunmak için salkım haline girdiğini ve az miktarda bal tükettiğini söyleyen Bünyamin Yiğit, “Şu anda arıcılarımızın yapacağı çok bir şey yok. Yine de eğer mevsiminde hava şartlarından dolayı besin takviyesi yapmaları gerektiği halde yapamayanlara önerimiz, arı keki vermeleri. Arı kekini kovanların üzerine bırakırlarsa iyi olur. Bazıları bu kekin faydalı mı zararlı mı olduğunu tartışıyor. Kek her zaman için faydalıdır, Kek arılarımızın sigortasıdır, konulduğu yer önemlidir. Arıcılar bunu bilir. Eğer direkt çıtaların üzerine koyarsanız arı kekleri hemen tüketir. Kovanın örtü bezinin üzerine konulursa, Arı ihtiyaç varsa onu alır, yoksa çıkıp almaz” diye belirtti.

“Hırsızlığa karşı çeşitli önlemler alınması gerekiyor”

Arıcıların yaz aylarında olduğu gibi bu dönemlerde sık sık arılıklarına gitmediğini kaydeden Başkan Yiğit, çeşitli hırsızlık olaylarıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından kamuoyuna taşınan arı hırsızlığı olayının üzerine kendilerine başka ihbarların da geldiğine dikkat çeken Yiğit, şöyle konuştu:

“Hırsızlık olayları oluyor. Daha önceden birliğimize kayıtlı Sevda Zehra hanımın arılarının çalındığı haberini duyan ve birliğimize üye olmayan kişiler de bize ulaştı. Onların da kovanlarını boşaltmışlar. Hırsızlığa karşı önlem alınması ve arılıkların kontrol edilmesi gerektiği hakkında üyelerimize uyarı mesajı attık. Bazı arkadaşlarımız kendi çapında önlemler almaya çalışıyorlar. Arılıklara fotokapan takılmasının gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Hava şartlarından dolayı, hele ki kar yağan yerlerde arıcılar sık sık kontrole gidemediğinden bu da kötü niyetli insanların işine geliyor. Onlar da kovanları başıboş gördüklerinde hırsızlık yapabiliyorlar.”

“Erikler çiçek açana kadar arıcılarımız evlerinde bahar hazırlığı yapmalı”

Son olarak arıcılığın Eskişehir’in yer aldığı bölgede erik ağaçları çiçek açana kadar bir duraklama döneminde olduğunu söyleyen Yiğit, “Arıcılar doğaya göre hareket eder. Eski usuldür. Bizim bölgemizde badem olmadığı için erik ağaçları çiçek açtığında arı yeniden canlanmaya başlar. Yani erikler çiçekler açana kadar arıcılarımızın evlerinde kovan temizliği, çerçeve terleme, petek bağlamak gibi bahar hazırlığı yapmaları gerekiyor. Çiçek açtığı zaman arı hızlıca gelişmeye başlayacak, bu işlemleri geciktirirse arıcı, arıya yetişmekte zorlanır” dedi.

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