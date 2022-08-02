Arıkaya’da mor bereket

Eskişehir Seyitgazi ve Han ilçelerinde yaygınlaşan lavanta üretiminden sonra, Alpu İlçesi Arıkaya Mahallesinde de Orman Bölge Müdürlüğünce dikilen lavantalar 4’üncü yılında görsel bir şölen oluşturmaya başladı.

Isparta’da başlayan lavanta yetiştiriciliği tüm ülkeye yayılıyor. 2018 yılında dönemin Tarım ve Orman Bakanının da katılımıyla yapılan Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmasında, 20 dekarlık alanda badem fidanlarının arasına dikilen 20 bin adet lavanta hasat ediliyor. Lavanta hasadında Arıkaya Mahallesi sakinleri çalışıyor. Yine aynı mahallede 2019 yılında kurulan türüf ormanındaki meşelerin arasına dikilen 25 bin kök lavanta da 3 yaşına ulaştı.

“Yılda 500 bin adet lavanta fidanı yetiştiriyoruz”

Lavanta hasadını yerinde görmek için sahaya giden Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Son 10 yılda Orman Genel Müdürlüğünün tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine destek olduğunu ifade ederek “Eskişehir ve Afyonkarahisar Orman Fidanlıklarımızda yılda ortalama 500 bin adet lavanta fidanı yetiştiriyoruz. Bu fidanları okul, cami, kurum bahçelerinin yanı sıra ağaçlandırma sahalarında da gelir getirici tür olarak dikiyoruz. Orman teşkilatı olarak biz, eski tabirle Orman Köyü olan mahallelerde yaşayan vatandaşlara destek oluyoruz. Bizim dışımızda başka kurumlarında lavanta destekleri var. 4 Yıl önce dikilen bu lavantaları gördüğünüz gibi 3 yıldır biçiyoruz. Lavanta sayesinde köyün çehresi değişti, hem de vatandaşlar yeni bir ürünle tanıştı” dedi ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Bir süre lavanta hasadına eşlik eden Bölge Müdürü ve teknik ekibi Arıkaya köylüleri lavanta buketleri ile uğurladı. Bölge Müdürü İsmail Boz’un incelemelerine Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ve Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan da eşlik etti.

Yağ verimi yüksek olan Lavandula angustifolia türü lavantalar yaş olarak Afyonkarahisar’da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezine gönderilerek burada lavanta yağı çıkarılarak analizleri yapılacak ve sertifikalandırılarak piyasaya arz edilecek.