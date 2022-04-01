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Arıcılara ücretsiz yalancı akasya fidanı dağıtıldı

Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği, lezzeti ve kokusu yönünden önemli bir bal olan akasya balının üretimi için kullanılan yalancı akasya fidanlarını, ücretsiz olarak arıcılarla buluşturdu.

ESKİŞEHİR 01.04.2022, 16:07
Arıcılara ücretsiz yalancı akasya fidanı dağıtıldı

Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği, lezzeti ve kokusu yönünden önemli bir bal olan akasya balının üretimi için kullanılan yalancı akasya fidanlarını, ücretsiz olarak arıcılarla buluşturdu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliğine ücretsiz olarak tahsis edilen bin adet yalancı akasya fidanı, kentte arıcılık yapan vatandaşlara dağıtıldı. Yetiştiğinde beyaz çiçekleriyle güzel bir görüntüye sahip olan bu ağacın fidanları ile ülkede önemli bir yere sahip olan akasya balı üretimine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bin adet fidan arıcılara dağıtıldı

Yalancı akasyanın beyaz ve çok güzel kokulu çiçek açtığını belirten Birlik Başkanı Bünyamin Yiğit bu ağacın arılar için de önemli olduğunu aktardı. Bal üretiminde akasya balının önemli bir yeri olduğunu dile getiren Yiğit, “Lezzeti, rehası, kokusu yönünden çok güzel bir baldır. Bunları çoğaltmamız gerekiyor. Yurtdışında görüyoruz, duyuyoruz; akasya ormanları var. Bu ormanlarda bal üretiyorlar. Biz henüz o duruma gelmedik, ama biz de bunları çoğaltmak için çalışıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Sağ olsun Müdür İsmail Boz Bey, arıcılarımıza dağıtmak için bize fidan tahsisinde bulundular. Fidanlık Şube Müdürü İzzet Bolatkıran’a da arıcılarımız adına teşekkür ediyoruz. Ücretsiz olarak bize verdiler, biz de yine ücretsiz olarak arıcılarımıza dağıtacağız. Burada bin adet fidan tahsis edildi. Hepsini dağıtacağız” dedi.

Mahmudiye balının sırrı: Akasya ağaçları

Kendisinin Mahmudiyeli olduğunu, dedelerinin ilçeye ektiği akasya fidanları sayesinde orada üretilen balın çok lezzetli olduğunu ifade eden Başkan Yiğit, “Biz Mahmudiye’deki balın güzelliğini de akasya ağaçlarına bağlıyoruz. Orada çok güzel akasya ağaçları vardır. Onlar çiçeklendiği zaman bal üretimi yaparız, balımız da çok güzel olur. Arıcılar olarak, yaşlanınca gerek belediye gerekse şahıslar tarafından kesilen ağaçların yerine yenilerini koymak istiyoruz” diye konuştu.

“Fidan dağıtımı gelenek haline geldi”

Yaklaşık 8 yıldır arıcılıkla uğraştığını söyleyen Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Selim Keklikoğlu, fidan dağıtımının gelenek haline geldiğini anlattı. Keklikoğlu, “Akpınar köyünde arıcılık yapıyorum. Bu fidan dağıtımı başkanımız sayesinde gelenek haline geldi. Yılda iki defa, ilkbahar ve sonbaharda fidan dağıtımı yapıyoruz. Bu sene özellikle akasyaya ağırlık verdik. Bunun öncesinde Japon soforası dağıttık. Akasya, özellikle arıların gelişme çağında açan çiçekleri olan bir ağaç. Bizim için çok önemli. Hem arıcılarımıza hizmet oluyor hem de gelenek haline getirdik” ifadelerini kullandı.

“Akasya müthiş görsel oluşturuyor, kokusu da çok güzel”

Fidan dağıtımının güzel bir hizmet olduğunu belirten arıcı Mehmet Ali Kayapınar, akasya ağacının çeşitli faydaları hakkında konuştu. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kayapınar, şu sözleri kullandı:

“Akasya toprağa havadan azot sağlıyor. Çok güzel balı oluyor ve kuraklığa karşı da dayanıklı. Bu yüzden başkanımıza teşekkür ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğüne de teşekkür ediyoruz. Ben 2004’ten beri arıcılık yapıyorum. Daha önce bu ağaçlardan paramla almıştım. Bazıları çok güzel tutmuştu. Şu anda bedavaya alabiliyorum. Birkaç tanesi çok güzel büyüdü, müthiş görsel oluşturdular. Kokusu da çok güzel. Üzeri de tamamen arı kaplanıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında da kıraç topraklara dikildiğini okumuştum. Hem akasya çeşitleri hem de karaağaç çeşitleri ülkenin çeşitli yerlerine dikilmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Arıcılığa büyük bir katkı”

Fidan dağıtımından yararlanan 73 yaşındaki arıcı Sait Ünerli, “1976 yılından beri arıcılık yapıyorum. Bu hizmetten çok memnun olduk. Çalışmalardan da çok memnunuz. Kendi yerim var, oraya dikeceğim. Bunlar yetişecek, akasya balı alacağız” dedi. Bir başka arıcı Hüsamettin Argın ise 1998 yılından beri arıcılık yaptığını ifade ederek, “Çok güzel bir şey yapıyorlar. Bu arıcılığa büyük bir katkı. Ben 1998’den beri Karaçoban Pınarında amatörce arıcılık yapıyorum. Bu işi Eskişehir’in iklim olarak en ağır şartlarında yapıyorum. Güzel ve doğal olsun diye çalışıyoruz” diye belirtti.

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