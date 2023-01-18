Aranması olan şahıs polis ekiplerin çalışması sonucu yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarında uyuşturucu madde bulundurma suçundan aranması olan M.G. isim şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Odunpazarı İlçesi’nde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarında, ‘Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurma, Satın Alma Veya Kabul Etme’ suçundan aranması olduğu tespit edilen M.G. isimli şahsı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.