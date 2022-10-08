Aranması olan 85 kişi yakalandı

Eskişehir’de çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları olan 85 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma düzenledi. Çalışmalarda, farklı suçlardan kesinmiş hapis cezaları bulunan ve aranması olan 85 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’sinin tutuklandığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.