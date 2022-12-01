Aranan şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 39 kişi tutuklandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu aralarında cinayet suçundan 37 yıl hapis cezası bulunan bir şahsın da dahil olduğu 129 kişi yakalanırken, şüphelilerden 39’u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde içlerinde ‘Cinayet’ suçundan 37 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin de bulunduğu ‘Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, Kasten Yaralama, Yağma’ gibi suçlardan aranan 129 şahıs yakalandı. Aranan şahısların bir kısmının çeşitli kesinleşmiş hapis cezalarının da bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanarak kentte bulunan cezaevlerine teslim edildi.