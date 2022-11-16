Aranan şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 139 kişiden 50’si tutuklandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 139 kişiden 50’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde içlerinde, hırsızlık, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, yağma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin ve karşılıksız çek düzenlenmesi suçundan toplamda 258 bin 910 lira para cezası bulunan şahısların da bulunduğu 139 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.