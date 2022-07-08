Araması olan 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, "Banka ve Kredi Kurumlarını Aracı olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kasten Yaralama" suçlarından toplam 14 Yıl 5 Ay hapis cezası bulunan, H.T, "Hırsızlık" suçundan 6 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan, V.K. ve "Tehdit" suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası bulunan T.A. yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli mercilerce tutuklanarak kentte bulunan cezaevlerine teslim edildi.