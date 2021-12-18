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Arama kurtarma ekibinden kan bağış kampanyası
İz Arama Kurtarma Ekibi, farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışta bulundular.
ESKİŞEHİR 18.12.2021, 16:56
İz Arama Kurtarma Ekibi, farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışta bulundular.
İz Derneği Başkanı Özkan Değerlier, İz Arama Kurtarma Ekibi ve Başkan Yardımcısı Selçuk Uğurel; 18 kişilik ekibi ile Kızılay’a kan bağışı yaptılar. Kan bağışı için bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan dernek yetkilileri, böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutluluklarını ifade ettiler. Ayrıca diğer derneklerin de bu gibi faatliyetlerde bulunması için temennilerde bulundular.