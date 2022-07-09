banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
400 yıllık bayramlaşma zinciri
400 yıllık bayramlaşma zinciri
Esad’dan Halep’e 11 yıl sonra ilk ziyaret
Esad’dan Halep’e 11 yıl sonra ilk ziyaret
Taksim’de bayram yoğunluğu
Taksim’de bayram yoğunluğu

Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

ESKİŞEHİR 09.07.2022, 20:54
Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Alpu ilçesi ile Çukurhisar Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burcu D.’nin kullandığı 26 VA 340 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Burcu D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alpu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur