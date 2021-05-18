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Aracında tabanca bulunan şahıs gözaltına alındı

Eskişehir’de kovalamaca sonucu yakalanan ve otomobilinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR 18.05.2021, 15:29
Aracında tabanca bulunan şahıs gözaltına alındı

Eskişehir’de kovalamaca sonucu yakalanan ve otomobilinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya mahallesinde devriye görevini gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Ekipleri fark ederek aracıyla kaçmayı deneyen şüpheli B.D., kovalamaca sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahsa ait araçta yapılan aramada ise bir adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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