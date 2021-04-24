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Araç sürücülerinin korkulu rüyası olan çukurlar kapatıldı

Eskişehir’de otomobiller ve sürücüler açısından tehlike oluşturan derin çukurların yer aldığı yolda bakım çalışması yapılarak asfalt döküldü.

ESKİŞEHİR 24.04.2021, 13:14
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Araç sürücülerinin korkulu rüyası olan çukurlar kapatıldı

Eskişehir’de otomobiller ve sürücüler açısından tehlike oluşturan derin çukurların yer aldığı yolda bakım çalışması yapılarak asfalt döküldü.

Yenibağlar Mahallesine bağlı Türkaslan Sokak üzerinden geçen araç yolundaki bozulmalar, çevrede yaşayan vatandaşları ve sürücüleri tedirgin ediyordu. İHA’nın ulusal medyaya yansıyan haberinin ardından, farklı derinliklere sahip olan çukurlar kapatıldı. Bozulmaların yer aldığı toprak bölüm asfalt ile doldurularak gerekli bakımlar yapıldı.
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