Ara sokaklar çift şerit park eden araçlara teslim

Eskişehir’in ara sokaklarında bilinçsiz sürücüler tarafından yapılan çift sıra parklar, vatandaşları yoldan yürümeye mahkum ederken sokağa girmek isteyen diğer araçlara da engel oluyor.

Kentin birçok bölgesinde gözlenen park sorunu, trafiğe çıkan sürücülerin ve yayaların korkulu rüyası haline geldi. Şehrin işlek caddelerinde her gün ortaya çıkan çift şerit park sorunu, şimdi de sokak aralarında fazlasıyla ortaya çıkmaya başladı. Özellikle şehrin merkezi noktalarına yakın olan Türel Sokak’ta ortaya çıkan çift sıra parklar, vatandaşları sokak ortasından yürümek zorunda bırakırken sokağa girmeye çalışan diğer araçların da girişini engelliyor. Bu durumun yetkililer tarafından düzeltilmesini bekleyen sokak sakinleri, yanlış parklardan dolayı daralan sokakta yer alan araçların çoğunda, ufak çaplı hasarlar meydana geldiğini belirttiler.