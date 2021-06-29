banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın

Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu

Eskişehir’de bir apartmanın depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

ESKİŞEHİR 29.06.2021, 16:25
Apartman deposundaki yangında maddi hasar oluştu

Eskişehir’de bir apartmanın depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şirintepe mahallesi Yeşilkaya sokaktaki bir apartmanın girişindeki depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda bulunan eşyalarının tamamı kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493