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Apartman boşluğunda mahsur kalan kediyi AKUT ekibi kurtardı
Eskişehir’de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi tarafından kurtarıldı.
ESKİŞEHİR 18.12.2022, 23:25
Eskişehir’de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi tarafından kurtarıldı.
Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi’nde bir vatandaşın apartman boşluğunda sahipsiz bir kedi olduğunu bildirmesi üzerine AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi harekete geçti. Merdiven yardımıyla apartman boşluğuna inen AKUT Eskişehir ekibi gönüllüsü, sahipsiz kedinin girdiği düşünülen havalandırma boşluğundaki engeli kaldırarak kedinin çıkmasını sağladı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.