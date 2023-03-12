Antikacılar yağışı havalar için kapalı alan istiyor

Eskişehir’de etkili olan yağmur nedeniyle açık alana kurulan antika pazarında zor anlar yaşayan antikacılar, olumsuz hava şartlarına karşı alternatif olarak kapalı bir alan istiyor.

Eskişehir’de her ayın ikinci Pazar günü Eskibağlar Mahallesi’nde kurulan antika pazarında tezgâh açan antikacılar, etkili olan yağışlı hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören ve farklı illerden antikacıların buluştuğu pazar, açık alana kurulması nedeniyle yağmurdan etkilendi. Pazardaki bazı tezgâhların boş kaldığı görülürken, yağmurlukla satış yapan antikacılar ise çadırlarının fayda etmediğini ve kendileriyle birlikte ürünlerinin de ıslandığını kaydetti. Alışveriş yapmaya gelen antika tutkunları ise pazar içerisinde şemsiyeleriyle gezdi.

“Kurduğumuz çadırlarımız su alıyor”

Tezgâhının üzerindeki çadırın su aldığını ve yağışlı hava nedeniyle yeterince müşteri gelmediğini aktaran antikacı Kehribar Dinç, “Biz antikacılar olarak Belediyeden güzel, kapalı ve korunaklı bir yer istiyoruz. Yağmur ve kar yağdığı zaman rezil olmak istemiyoruz. Yazın açık alan olduğu için iyi oluyor ama kışın zorluk çekiyoruz. Böyle havalarda müşteri de gelmiyor. Kurduğumuz çadırlarımız su alıyor ve tezgâhlarımız küçük olduğu için ürünlerimizi yerleştirmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Özellikle bez ve kumaş ürünler çok zarar görebiliyor”

Bursa’dan Eskişehir’e geldiğini ve farklı illerde satış yaptığını belirten antikacı İbrahim Ulusoy, “Daha önce kapalı bir alan vardı ama buraya nazaran şehre daha uzak olduğu için, burayı tercih ettiler. Bu alanda vatandaşların gelmesi daha kolay oluyor. Hava şartlarından dolayı hem vatandaşın kolay ulaşabileceği hem de üzeri kapalı bir alan olursa biz antikacılar olarak daha rahat ederiz. Geçen gün Kütahya’da ilk kez antika pazarı açıldı o alan kapalı olduğu için güzeldi. Eskişehir’de de kapalı ve güzel bir yer olması lazım. Eylül ayında bu alanı sel bastı, bütün mallar zarar gördü. Pirinç ürünler daha az zarar görüyor ama özellikle bez ve kumaş olan ürünler çok zarar görebiliyor” diye konuştu.