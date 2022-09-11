Antika pazarı nostalji tutkunlarını ağırlıyor

Eskişehir’de her ayın ikinci haftasında kurulan antika pazarı, nostalji severlerin durağı oldu.

Eskişehir’in Eskibağlar Mahallesi’nde her ayın ikinci haftası pazar günü kurulan antika pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren antika tutkunlarını ağırlıyor. Her yaştan katılımcıya ev sahipliği yapan Pazar tezgahlarında; tarihi değeri bulunan, nadir ve ilginç eşyalar yer alıyor. Farklı şehirlerden gelen nostalji severlerin de ziyaret ettiği Eskişehir Antika Pazarı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Pazar tezgahlarındaki daktilo, plak, telefon ve farklı türden birçok eşya, adeta yeni sahiplerini bekliyor.