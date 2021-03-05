Anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Eskişehir’de trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Olay Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir anlık dalgınlık sonucu 26 ABG 192 plakalı motorlu kurye, 26 ADT 363 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Trafik kazası kazanın ardından iki sürücüde uzun süre olayın şokunu üzerinden atmadılar. Otomobilinin arka sol farı kırılan araç sahibi duruma sinirlenirken olayın sadece maddi hasar ile ucuz atlatılması sevindirdi.