Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

ANDA KARDEŞE VEFA DERNEĞİ KORONA VİRÜS COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA MAĞDUR OLAN VATANDAŞLARA YARDIMLARINA DEVEM EDİYOR

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

ANDA KARDEŞE VEFA DERNEĞİ KORONA VİRÜS COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA MAĞDUR OLAN VATANDAŞLARA YARDIMLARINA DEVEM EDİYOR

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:27
0 Okunma
Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Korona virüs Covid-19 salgını kapsamında mağdur olan vatandaşlara yardımlarına devem ediyor.

Türkiyeyi etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Anda Kardeşe Vefa Derneği yaklaşık bir buçuk aydır işini kaybetmiş, mağdur olmuş vatandaşların yardımına koşuyor. Dernek, ihtiyaç sahiplerini belirlerken muhtarlıklar, valilik ve kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıfları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak yardımlarını sürdürüyor. Aynı zamanda Vefa Sosyal Destek gruplarında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların da yardımına koşulurken, şu ana kadar 500 ün üzerinde aileye erzak ve nakit yardım götürüldü. Anda Kardeşe Vefa Derneği, yardım ettiği aile sayısını ise Ramazan ayı boyunca bin aileye çıkarmayı hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor
Eskişehir Toplum Sanat Derneği boş durmuyor
Sokak hayvanları şefkat ile besleniyor
Sokak hayvanları şefkat ile besleniyor
Başkan Bıyık’tan Ramazan mesajı
Başkan Bıyık’tan Ramazan mesajı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim