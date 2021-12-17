Anasınıfı öğrencilerinin ‘Yerli Malı Haftası’ heyecanı

Eskişehir’de bir anaokulunun 4 yaş sınıfında okuyan öğrencileri ‘Yerli Malı Haftası’ kutladı.

Çifteler Anaokulu 4 yaş sınıfının minik öğrencileri 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Yerli Malı Haftası’ için hazırlık yaptı. Süsledikleri sınıflarında, evlerde hazırlanan ürünleri yiyen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Okul yönetiminin ve velilerin katlarıyla hazırlanan kutlamada 4 yaş grubu çocuklar, kendi hazırladıkları süslerle donatılan sınıfta gene kendi yaptıkları şapkaları takarak dilediğince eğlendi.