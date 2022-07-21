Anaokul bahçesinde açık hava film etkinliği

Valide Malhatun Anaokulu öğrenci ve aileleri yazlık açık hava sineması mutluluğu yaşadı.

Yaz aylarında kulüp açarak eğitime devam eden anaokulu, özellikle sosyal etkinliklere önem vererek öğrencilerle birlikte hem şehri geziyor, hem de bir okulda ilk kez açık hava sineması etkinliği yapıyor. Aile, okul ve öğrenci arasındaki bağı güçlendirmek, çocukların sosyal becerilerini arttırmak amacıyla okul bahçesinde yapılan patlamış mısırlı, limonatalı, çaylı yazlık sinema etkinliğinde aileler çocukları ile birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Açık hava sineması etkinliğinin kendilerini ve çocukları çok mutlu ettiğini ifade eden veliler, başta Okul Müdürü Nilgün Kılıç olmak üzere emekleri için müdür yardımcısı Burak Aslan, öğretmen ve çalışanlara teşekkür ettiklerini belirttiler.