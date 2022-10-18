ANAKARİYER danışmanlar ile bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER), Üniversite bünyesinde yer alan farklı fakülte ve yüksekokullarda görevli kariyer danışmanları ile ‘Kariyer Danışmanları Toplantısında’ bir araya geldi.

Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli’nin önderliğinde gerçekleşen toplantıya, ANAKARİYER personeli ve kariyer danışmanları katılım gösterdi.

“Öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olmak için çabalıyoruz”

Toplantıda kariyer danışmanlarının görevleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Seda Tekeli, farklı birimlerde kariyer danışmanlığı hizmeti sunulmasının önemini belirterek şunları söyledi;

“Öğrencilerimizin kariyer planlamalarında ve eğitim hayatlarında nelere ihtiyaçları olduğunu bilen uzman kişiler tarafından kariyer danışmanlığı hizmetleri veriliyor. Üniversiteye adım attıkları günden mezuniyetlerine değin kariyerleri ile ilgili her türlü sorularını yanıtlamak için kariyer danışmanlarımız öğrencilerimizin yanında olacaklar. Kendi fakültesinde veya bölümünde bir kariyer danışmanlığı hizmeti verildiğini gören öğrencinin kendisine daha güvenli bir biçimde yol çizeceğine inanıyoruz. Danışmanlarımızın Kariyer Planlama dersini veren hocalarımızla da koordineli bir şekilde çalışmalarını önemli buluyoruz.”

“İKAF’23 öğrencilerin stant gezdiği bir fuardan daha fazlası”

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) etkinliklerinin planlanmasında kariyer danışmanlarının da önemli görevleri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Seda Tekeli, konuşmasına şöyle devam etti;

“Kariyer fuarları öğrenci ve sektör buluşmasına imkân sağlayan önemli ortamlar demek. Üniversitemiz ev sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin katılımıyla çok önemli bir kariyer fuarı gerçekleştireceğiz. İç Anadolu Kariyer Fuarı’nın öğrencilerin sadece stant gezdiği bir fuardan daha fazlası olması için çabalıyoruz. Öğrencilerimizin fuarda görmek istedikleri etkinlikler, çalışmalar ve firmalar konusunda kariyer danışmanlarımızın bir köprü görevi görmeleri gerekiyor. Atölyeler, simülasyon çalışmaları ve kariyer söyleşileri gibi etkinliklerle öğrencilerin kariyer yolculuklarını desteklemeyi hedefliyoruz.”