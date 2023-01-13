Anahtarlık satışları çilingirlere daha çok para kazandırıyor

Yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiği anahtarlıklar, bazı anahtarcılara çilingir işinden daha çok para kazandırıyor. Özellikle araba alan vatandaşların ve gençlerin ilgi gösterdiği anahtarlıkların fiyatı 20 liradan başlayıp 50 liraya arasında değişiyor.

Eskişehir’de 45 yıldır anahtarcılık yapan Murat Erim, vatandaşların anahtarlıklara yoğun ilgisi gösterdiğini kaydetti. Anahtarlık modellerinin satış konusunda güzel bir alternatif olduğunu söyleyen Erim, “İnsanların anahtarlıklara ilgisi yoğun. Yeni araç alanlar anahtarında taşımak üzere değişik model ihtiyacı duyuyor. Haliyle anahtarlık çeşitlerine vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Anahtarını kaybetmemek için alanlar da var. Çeşitler konusunda vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Dükkân açık olduğu müddetçe anahtarlık satışları, çilingir işlerinden daha çok para kazandırıyor. Güzel anahtarlık modelleri satış konusunda gayet iyi. Fakat yeniliklere açık olup farklı modeller getirmek lazım. Sürekli yeniliğe ayak uydurmak zorundasın. Anahtarlık modelleri 20 liradan başlıyor, 50 liraya kadar gidiyor. Şekline ve modeline göre fiyatları değişiyor. Her kesimin anahtarlıklara ilgisi var. Tabii gençlerin daha çok ilgisi oluyor. Çizgi film kahramanı ve o tip modellere ilgi gösteriyorlar. Yaşlılar ise daha çok nazar boncuğu, Türk bayrağı ve Atatürk modellerini seviyorlar” dedi.