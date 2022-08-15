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“Anadoluyuz Biz” projesi ile Sinoplu gençler Eskişehir’i gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Sinoplu 40 genç, Eskişehir’i ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 15.08.2022, 10:07
“Anadoluyuz Biz” projesi ile Sinoplu gençler Eskişehir’i gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Sinoplu 40 genç, Eskişehir’i ziyaret etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Sinoplu gençleri 4 gün boyunca misafir etti. Gündüzalp Öğrenci Yurdu’nda konaklayan gençler, Eskişehir merkezinde ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel mekânları gezerek gönüllülük çalışmaları yaptı. Proje sayesinde gençlerin arasında milli ve manevi değerler de pekiştirilirken, Türkiye’nin kültürel ve tarihi mirası hakkında da gençlerin bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

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