Anadolu’da ’’Çok Sesli Türk Ezgileri’’

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen "İlgiden Duyguya, Duygudan Ruha" temalı etkinlikler kapsamında, “Çok Sesli Türk Ezgileri" konulu söyleşi ve konser çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dilara Aytekin’in üstlendiği söyleşiye, Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz, Doç. Ayşe Özlem Akdeniz ve Doç. Arman Artaç konuk olarak katıldı. Söyleşinin ilk bölümünde katılımcılar, Osmanlı İmparatorluğunda çok sesli müziğin gelişimini, Sultan II. Mahmut zamanında Mehter Bandosu’nun yerine bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temelini oluşturan Mızıkay-ı Humayun’u ele alarak başladılar.

"Türk halk ezgilerinin çok sesli icra edilerek eğitimde kullanılması gerekiyor"

Konuşmanın devamında ise Cumhuriyetin ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından müzik eğitimi almaları için yurtdışına gönderilen sanatçıların çok sesli müzik tarihimize katkıları konuşuldu. Söyleşide, Türkiye Cumhuriyeti’nin daveti üzerine 1935 yılında ülkemize gelen ve 20.yy. Alman müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Paul Hindemith’in, ülkemizde çok sesli müziğin gelişimi için yaptığı çalışmalar ve Millî Eğitim Bakanlığı’na sunduğu raporda yer alan Türk Hhalk ezgilerinin çok sesli icra edilerek eğitimde kullanılması gerektiği ile ilgili görüşüne özellikle vurgu yapıldı.

Etkinliğin konser bölümünde, akademisyen sanatçılar Doç. Ayşe Özlem Akdeniz (Keman), Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz (Keman), Doç. Arman Artaç (Piyano) ve Arş. Gör. Dilara Aytekin (Mezzosoprano) düzenlemesi Artaç’a ait olan “Yalgızam, Zülüf”, “Nazende Sevgilim”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Ben Seni Sevdiğumi”, “Çalın Davulları”, “Hey Onbeşli” ve düzenlemesi Mehmet Efe’ye ait olan “Yemen Türküsü” ve “Iğdır’ın Al Alması” parçalarını büyük bir başarıyla icra ederek, dinleyenlere unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşattılar.