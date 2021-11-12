Anadolu’da “Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı” konuşulacak

Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile “Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı” gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Utku Çakırözer, Anadolu Üniversitesi rektör yardımcılarının yanı sıra il protokolünden birçok ismin katılımlarıyla gerçekleşecek toplantıda kırsal alanlardaki doğal ve beşeri kaynakları koruyarak orada yaşayan insanların yaşam kalitesini ve ekonomik refahını iyileştirecek bir kırsal kalkınma modeli önerisi sunulacak.

Frigya, tarihi coğrafya bölgesinde arkeolojik izlerin en belirgin olduğu Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya illeri sınırları içerisinde Türkiye’nin değerli alanlarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ve Bursa, Eskişehir, kalkınma ajansı iş birliği ile hazırlanan çalışmaya göre Frigya Jeoparkı’nın potansiyel olarak birçok ülke vatandaşının seyahat motivasyonlarına uygun olduğu belirlenirken projenin hayata geçmesi durumunda UNESCO tescili, uluslararası tanınırlık ve iş birliklerini beraberinde getireceği öngörülüyor.