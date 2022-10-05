Anadolu Üniversitesinin yeni öğrencileri oryantasyon toplasında buluştu

Anadolu Üniversitesi’nde, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel imkânlarını tanıması ve uyum sağlaması amacıyla 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Toplantısı düzenlendi.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’nin akademik, sosyal ve kültürel imkanlarını daha yakından tanıyarak uyum sağlayabilmeleri amacıyla 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Toplantısı düzenlendi. Çevrim içi gerçekleştirilen oryantasyon programının açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaptı.

Üniversiteye yeni kayıt olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize sevgilerini sunduğunu ifade ederek açılış konuşmasına başlayan Rektör Erdal, şunları söyledi:

“Büyük bir heyecanla beklediğimiz siz sevgili öğrencilerimize kavuşmamızla birlikte kampüsümüzün de havası değişti. Ailelerinize, sizlerin güzel bir üniversiteye yerleşmelerine vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birinde yerleşme ve kampüsünde okuma hakkını elde ettiniz. Sizleri de tebrik ediyor ve canı gönülden kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bilgi büyük bir güçtür ve bugün eğitim hayatınızı kolaylaştıracak ilk hafta yaşayabilecek sorunları önleyecek bilgiler akademisyen ve birim temsilcilerimiz tarafından sizlere sunulacak.”

“Bizler bütün imkanlarımızı sizlere sunmaya hazırız”

Üniversite eğitiminin sadece bir diploma değil, mesleki kariyerin ilk adımı olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Rektör Erdal, “Hangi programda kayıtlı olursanız olun alacağınız her ders sizin mesleki kariyerinize önemli bir adım olacak. Derslere katılmanız önemli olmakla birlikte bizler pandemiden bu yana dijital teknolojileri eğitim-öğretimde kullanmaya devam ediyoruz. Amfilerimizde verilen dersleri üniversitemizin imkânlarıyla siz öğrencilerimize dijital olarak da izleme olanağı sunuyoruz. Çok şanslısınız çünkü Anadolu Üniversitesi senfoni orkestrası, tiyatrosu, sineması ve çok sayıda öğrenci kulübü olan nadir üniversitelerden biri. Yılda 2500’e yakın etkinlikle serbest saatlerinizi değerlendirmeniz için sizler istediğiniz sürece bizler bütün imkanlarımızı sizlere sunmaya hazırız. Birçok yabancı dil öğrenme imkânı, ikinci anadal, yan dal fırsatları da üniversitemizde mevcut. Açıköğretim sistemiyle 40 yıldır dijital eğitimde dünyanın önde gelen bir üniversitelerinden biriyiz. Bu hafta başlattığımız ‘Dijital Ders Platformu’ ile de bütün Türkiye’ye eğitim kaynaklarımızı açtık. Dijital platformumuzu kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Üniversite akademik ve idari personel olarak elimizden gelen her türlü katkıyı vereceğimizi garanti ediyoruz. Bizlerle iletişime geçmekten asla çekinmeyin, sizin geri dönüşlerinizin bize önemli katkıları olacaktır. Tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Başarılı keyifli ve verimli bir eğitim hayatı geçirmenizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Oryantasyon programının devamında ilgili birim temsilcileri tarafından öğrencilere, Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi, kütüphane ve veri tabanları kullanımı, öğrenci toplulukları, uluslararası ve ulusal değişim programları, kampüste sanat, kampüste spor, sağlık hizmetleri, Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi, Engelsiz Üniversite, İkinci Üniversite ve Akadema, Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Yemekhane Hizmetleri ve Öğrenci İşlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verildi. Oryantasyon programını izlemek isteyenler Anadolu Üniversitesi resmi Youtube kanalı youtube.com/anadoluuniv üzerinden erişim sağlayabilir.