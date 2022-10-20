Anadolu Üniversitesi’nin Tazelenme Üniversitesi 60 yaş üstü öğrencileri için eğitim veriyor

Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üstü bireylere yönelik sınavsız ve ücretsiz olarak hizmetini sürdürüyor.

Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi kurulduğu yıldan günümüze kadar çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 2019 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi’nde de faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi’nin tüm sürecine emek veren isimlerin başında ise Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Üyesi Emre Birinci yer alıyor.

“Tazelenme Üniversitesi kuruluş düşüncesi 2018 yılında ortaya çıktı”

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü kuruluş öyküsü hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emre Birinci şunları söyledi: “Eskişehir’de Tazelenme Üniversitesi kuruluş düşüncesi 2018 yılında ortaya çıktı. O yıl yaşlı bakımı programı öğrencilerimizle birlikte Eskişehir’de “Yaşlılık Zirvesi” adında bir etkinlik organize ettik. Zirveye davet ettiğimiz konuşmacılardan biri de 60+ Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan idi. O etkinlikte kendisiyle görüşmemiz neticesinde 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi bünyesinde açılması fikri ortaya çıktı. O tarihten sonra yaklaşık bir yıl kadar hazırlık sürecimiz oldu. 11.02.2019 tarihinde rektörümüz ile Prof. Dr. İsmail Tufan arasında imzalanan protokol ile kuruluş sürecimiz resmi olarak başlamış oldu. Öncelikle Tazelenme Üniversitesini anlatmaya başladık. Bunun için Eskişehir’in en yoğun bölgelerinde hafta sonları stantlar açtık. Kayıtlarımız Eskişehir halkı tarafından yoğun ilgi gördü ve çok kısa bir sürede belirlemiş olduğumuz kontenjan doldu. 2019 Ekim ayında da eğitim-öğretim çalışmalarımız başladı.”

Türkiye’ye özgü dünyada yeni bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesi hedefleniyor

Aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme konusunda ülkemizde belki de en etkili projelerden birini Tazelenme Üniversitesi oluşturuyor. 60 yaş ve üzerinde okuma-yazma bilen herkes 60+ Tazelenme Üniversitesine kayıt olabiliyor. Şu anda en küçüğü 60, en büyüğü 82 yaşında olan toplam 207 öğrencimiz bulunuyor. Bu kapsamda Tazelenme Üniversitesinin amacı yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmak olarak belirleniyor. Bu kapsamda Tazelenme Üniversitesi Türkiye’de yeni bir yaşlı olgusu oluşturulmasını ve yine Türkiye’ye özgü dünyada yeni bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesini de hedefliyor. Bunun yanı sıra Tazelenme Üniversitesi öğrencileri yeni bilgiler edinmekle birlikte yeni arkadaşlıklar elde ederek sosyalleşme imkânı da elde ediyor. Aynı zamanda Tazelenme Üniversitesi kuşaklar arası diyaloğun gelişimine de katkı sağlıyor. Bu amaçla Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Kuşaklararası Dayanışma Kulübü” ile de iki, hatta bazen üç kuşak bir araya geldiği etkinliklerin altına imza atılıyor.

Dolu müfredatla eğitimler veriliyor

Tazelenme Üniversitesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönelik olarak müfredat oluşturuluyor. Öğrencilerimiz Egzersiz, Hukuk, İngilizce, Nöroloji, Ağız ve Diş Sağlığı, Müzik Terapisi, Psikiyatri, Psikoloji, Akılcı İlaç Kullanımı, Sosyal Politika, İletişim, Beslenme İlkeleri, Astronomi ve Evren Bilimi, Fotoğrafçılık, Sosyal Medya Kullanımı ve Güvenliği, Tango, Kişisel Bakım, Arkeoloji, Mikrobiyoloji gibi zorunlu derslerin yanı sıra kadın öğrencilerimiz Tamirat, erkek öğrencilerimiz ise ’Yemek Pişirme Teknikleri’ derslerini alıyor. Gönüllü öğretim elemanlarımız büyük bir özveri ile derslerin gerçekleşmesini sağlıyor. Anadolu Üniversitesi kampüsü olarak, Tazelenme Üniversiteleri arasında dersleri gündüz saatlerinde olan, yüz yüze eğitim veren ve her sınıfa ayrı ve dönemlik ders programı uygulayan tek kampüs olma gururunu da yaşıyor. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerin yanında ilgi duydukları alanlarda öğrenci kulüplerine üye olabiliyor ve kulüplerin etkinliklerine katılabiliyor.

Tazelenme Üniversitesine katılmayı düşünen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Birinci, “Yaşlanmak belki bir tercih değildir ancak nasıl yaş alacağımız bir tercihtir. Öğrenerek yaş almak isteyen herkesi Tazelenme Üniversitesine bekliyoruz.” dedi.