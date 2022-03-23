Anadolu Üniversitesinin sanata açılan kapısı: Çağdaş Sanatlar Müzesi

Türkiye’de üç büyük kent dışında ilk üniversite müzesi olma özelliği taşıyan Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi, sergilediği eserler ve müze koleksiyonuyla sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesinin sanata açılan kapılarından biri olan Çağdaş Sanatlar Müzesi, uluslararası ve ulusal alanda önemli değere sahip sanatçıların çalışmalarına yer vermenin yanında, ziyaretçilerine kültürel olarak da değerli bir sanat arşivi sunuyor. Müzede yürütülen çalışmalara emek veren öğretim üyelerinin başında ise Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Rıdvan Coşkun ile Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Uğuz yer alıyor.

Tarihî yapıdan Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne

Kurulduğu günden bugüne kadar Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi için pek çok önemli sergiye ev sahipliği yapan Çağdaş Sanatlar Müzesi, kurumun kültürel alandaki başarı kaynaklarından biri olarak biliniyor. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi örneklerinden olan ve Yunus Emre Kampüsü’nün merkezinde yer alan müze, inşa edildiği dönemde Askerî Kışla ve Talimgâh Binası olarak da kullanıldı. Tarihi yapı, Anadolu Üniversitesinin girişimleri ve öz kaynakları ile restore edilerek müzeye çevrildi. 2001 yılının Kasım ayında müzede ilk sergi gerçekleştirildi.

Üç büyük kent dışında ilk üniversite müzesi

20 yılı aşan bir geçmişi olan Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin çalışma prensiplerini öncelikle çağdaş Türk plastik sanatını araştırma, toplama, belgeleme, koruma, tanıtma, bilgilendirme oluşturuyor. Bu kapsamda müze, topluma görsel ve kültürel olarak bir sanat belleği sunuyor. Üç büyük kent dışında ilk üniversite müzesi olma özelliğine sahip olan Çağdaş Sanatlar Müzesi, bu konuda birçok üniversiteye de örnek teşkil ediyor. Anadolu Üniversitesi, Kültür Bakanlığı tarafından da onaylanarak denetlenen Çağdaş Sanatlar, Eğitim Karikatürleri, Cumhuriyet Tarihi Müzesi ile devlet üniversiteleri arasında seçkin bir konumda bulunuyor. Bunlara ilaveten Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir Sanat Derneği “2005 Müze Ödülü”, ART-İST-2005 15. İstanbul Sanat Fuarı “Koleksiyoner Kurum Onur Ödülü”, 2006 ART-FORUM Ankara Sanat Fuarı’nda “Kurumsal Onur Ödülü” ne de layık görülen bir müze olma özelliğini taşıyor.

Geniş bir eser koleksiyonuna sahip

Müzede, mevcut koleksiyonlardaki 230 Türk, 53 yabancı, toplam 283 farklı sanatçının 650 eseri dönüşümlü olarak sergileniyor. Bunların yanı sıra çeşitli koleksiyonların sergileri ve kişisel resim-heykel sergileri de müzede sıklıkla sanatseverlerle buluşturuluyor. Bu sergilerin çoğunun kataloglarının basılmasıyla belgeleme, araştırmacılara yazılı ve görsel kaynak oluşturulması müze etkinlikleri açısından önem arz ediyor. Sergi salonlarında da müzeye yakışır seçme koleksiyon ve sanatçılardan eserlerin sergilenmesine özen gösteriliyor. Müze, köklü kurumlarla yaptığı iş birlikleri ile hem farklı kurumlara ait eserleri sergiliyor hem de kendi koleksiyonundaki eserlerin farklı kurumlarda sergilenmesine imkân tanıyor. Bunun yanında müzeye yeni eserlerin kazandırılmasına üniversitenin akademik ve idari kadrosu da katkı sağlamaya devam ediyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile iş birliği içerisinde çalışıyor

Çağdaş Sanatlar Müzesi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile her zaman iş birliğini sürdürüyor. Bunun yanı sıra müzenin “Üniversite Müzeleri Birliği”ne katılması da Anadolu Üniversitesi ve müzenin gelişimi ve prestiji açısından son derece önemli bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Söz konusu birliğin, yurt içi ve yurt dışı üniversite müzeleri arasında güçlü iş birlikleri kurulmasını sağlaması bekleniyor.

Yeni döneme ilişkin ise müzede pek çok çalışma ve plan bulunuyor. Bu planlar arasında müze koleksiyonunun zenginleştirilmesi, benzer diğer müzelerle sergi değişimi yapılması, müze koleksiyonundan konularına göre tasnif edilmiş sergiler açılması ve uygun görülen sanatçılara sergi açılması gibi değişikliler bulunuyor.

Kurulduğu günden itibaren sergilenen eserleri ile ziyaretçilerini son derece güzel bir atmosferde ağırlayan Çağdaş Sanatlar Müzesi, hafta sonları ve resmî bayram günleri haricinde her gün ziyarete açık ve sanatseverleri bekliyor.