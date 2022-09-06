Anadolu Üniversitesinin laboratuvar ve stüdyoları araştırmacılar ve sanayinin hizmetinde

Anadolu Üniversitesi’nin laboratuvar ve stüdyo hizmetleri çerçevesinde, üniversite birimlerinde bulunan laboratuvar, çeşitli cihaz ve stüdyolar araştırmacılara ve sanayiye de hizmet edecek.

Laboratuvar ve Stüdyo Hizmetlerinden faydalanmak ve ortak iş birliği geliştirerek Ar-Ge ve inovasyon alanında birliktelikler kurmak isteyen katılımcılara Anadolu Üniversitesinin nitelikli, modern ve donanımlı laboratuvar ve stüdyoları hizmet verecek.

İnovasyon ve girişimciliği destekleyen üniversite

Anadolu Üniversitesi’nde son yıllarda sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine; araştırma, geliştirme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında pek çok çalışma gerçekleştirildi. ARİNKOM TTO ve Anadolu Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda öne çıkan hususlar; projeler, üniversite-sektör iş birlikleri, fikri hakka konu çalışmalar ve girişimcilik temaları altında devam etti. Anadolu Üniversitesi pek çok şekilde sanayi-üniversite iş birliğine katkılar sunarken diğer yandan araştırmacıları desteklemeyi de sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi’nin laboratuvar ve stüdyo hizmetleri de ülkemiz araştırmacıları ve sanayisinin hizmetinde olacak.

Çok sayıda laboratuvar, stüdyo ve birim ortak çalışmaya hazır

Anadolu Üniversitesi bünyesinde pek çok laboratuvar, stüdyo, merkez ve birim bulunuyor. Son derece titizlikle geliştirilen ve hem ülkemiz hem de tüm insanlık yararına aktif çalışan söz konusu birimler araştırmacılardan ve sanayiden ortaklarını bekliyor. Bu çerçevede hizmet veren laboratuvar ve stüdyolar şu şekilde:

Eczacılık Merkez Laboratuvarı, Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı, Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB), Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Birimi, Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BİBAM), Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), Ses Bozuklukları Laboratuvarı, Aletsel Değerlendirme Laboratuvarı 1-2, DIR- Floortime Uygulama Odası, Uygulama Mutfağı, Motion Capture Stüdyosu, Pediatrik Odyoloji Klinikleri 1-2, Kulak Kalıp İmalatı, İ3 Kameralı Full HD TV Stüdyosu, Bireysel Kurgu Odaları (14 Adet), Kurgu Laboratuvarı, ARİNKOM TTO, Anaç Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi.

Anadolu Üniversitesi tarafından sağlanan laboratuvar ve stüdyo hizmetlerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/paylasimli-laboratuvar-ve-studyo-hizmetleri