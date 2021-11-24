Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “24 Kasım Öğretmenler Günü” kutlama programı, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Balo Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir’de görev yapan öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Şehit öğretmenler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Öğretmen Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Korosu Hüseyin Erbay şefliğinde türküler icra edildi. Emekli öğretmenler adına Tepebaşı Mustafa Kemal Ortaokulu Emekli Türkçe Öğretmeni Neşet Çamlıbel konuşmasını gerçekleştirdi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle devam eden kutlama programında Sivrihisar Buhara Ortaokulu Türkçe öğretmeni Betül Büşra Yelek de bir konuşma gerçekleştirdi.

“Kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyet olarak öğretmenlerimize büyük önem veriyoruz”

Düzenlenen programda konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum. Geleceğimiz siz öğretmenlerimize emanet. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal eden Şehit öğretmenlerimizin ruhları şad olsun. İnsanlığın tarihi öğrenme tarihidir. Biz öğretmenliği sadece bir meslek değil tüm meslekleri kuşatan ve bunlara temel olan en önemli meslek olarak görüyoruz. Kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak milletçe öğretmenlerimize büyük önem veriyoruz. Bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın; sevgi, şefkat ve fedakârlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz yetiştirdiği nesillerle ülkemizin geleceğine büyük katkıda bulunacaklardır” dedi.

“Her çocuğun başarısındaki en büyük pay öğretmenlerimizindir”

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise konuşmasında öğretmenlere seslenerek “Daima devletimize karşı görev ve sorumluluklarının idraki içerisinde olarak, Türk milletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün gerçek savunucusu, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda hareket ederek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren, gücünü kadim medeniyetimizden alan, yılmayan, yorulmayan Türkiye Cumhuriyetimizin simgesi sizlersiniz. Her çocuğun başarısındaki en büyük pay, siz değerli öğretmenlerimizindir. Bu anlamlı günü gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunarken tüm öğretmenlerimizin sınıf kokan ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, yıl içinde emekli olan öğretmenlere Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesiyle son buldu.