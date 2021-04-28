Anadolu Üniversitesinden "Yöntem Günleri 2" semineri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen seminer dizisinin üçüncüsü olan “Yöntem Günleri 2” çevrim içi seminerleri gerçekleştirildi.

4 oturumda tamamlanan ve açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen’in yaptığı seminerde; Prof. Dr. Ali Şimşek, Doç. Dr. Ozan Ağlargöz, Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Sema Ünlüer konuşmacı olarak yer aldı. Anadolu Üniversitesi YouTube kanalı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası aracılığı ile toplamda 16 bin 970 kişiye ulaşan Sosyal Bilimler Enstitüsü seminerlerinin izlenme sayıları, önemli bir ihtiyacın karşıladığının da bir göstergesi oldu.

Prof. Dr. Süleyman Sözen: “Enstitüler bilimsel bilgi üretmenin merkezi konumunda”

Çevrim içi seminerlerin akademik gelişimi olumlu yönde etkilediğini ifade ederek sözlerine başlayan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, “Enstitüler bilimsel bilgi üretmenin merkezi konumunda olduğu için lisansüstü eğitim sonunda özgün bir tez ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu kapsamda yöntem bilgisinin her öğrenci için elzem olduğunu ve düzenlenen bu seminerlerinin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.” Prof. Dr. Sözen konuşmasında ayrıca, “Genç bilim insanlarının çalışmalarına doğruluk, dürüstlük ve etik değerlerin rehberlik etmesi gerekiyor. Yöntemsiz bilim olamaz, bu yüzden yapılan akademik çalışmalarda tek amacın yayın yapmak olmaması, niteliğe de önem verilmesi gerekiyor.” dedi.

Nicel araştırma modelleri detaylarıyla aktarıldı

Seminerin ilk oturum konuşmacısı olan Prof. Dr. Ali Şimşek “Nicel Araştırma Modelleri” başlığı altında belli başlı nicel araştırma modellerinin neler olduğunu, bu modellerin hangi durumlarda kullanılmasının uygun olacağını ve modelleri kullanırken dikkat edilmesi gereken unsurları aktardı. İkinci oturumun konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan Şahin de “Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreçlerinde Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşması çerçevesinde ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerinden kısaca bahsetti ve bu süreçlerde yapılan önemli hataları izleyicilerle paylaşarak hatalardan korunmak için neler yapılabileceğini literatürden örneklerle aktardı.

Nitel araştırma yöntemlerindeki tüm ayrıntılar katılımcılara anlatıldı

Doç. Dr. Ozan Ağlargöz “Nitel Araştırma Yöntemleri” başlıklı konuşmasında nitel paradigma üzerinde durduktan sonra nitel yaklaşım içinde yer alan farklı yöntemleri, bunların hangi durumlarda kullanılabileceğini ve uygulanma sürecinde dikkat edilmesi gereken konuları ele alarak izleyicilere zengin bir sunum gerçekleştirdi. Son konuşmacı olan Dr. Öğr. Üyesi Sema Ünlüer ise nitel araştırmalarda araştırmacıların en çok zorlandıkları konulardan birisi olan nitel veri analizi üzerine, “Nitel Verilerin Analizinde NVivo Kullanımı” adlı uygulamalı bir sunum gerçekleştirdi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü seminerleri “Yayın Günleri” ile Mayıs ayında da devam edecek. Bu seminer kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü alanında önde gelen dergilerin editörleri ile birlikte son dönemde giderek önemli bir hale gelen etik kurul izin süreçleri ele alınacak.