Anadolu Üniversitesi’nden ödüllü slogan yarışması

Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan İKAF’23 kariyer fuarının sloganı ödüllü yarışmayla öğrenciler tarafından belirlenecek.

Anadolu Üniversitesi 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük kariyer fuarı olan İKAF’23’e ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, 20 paydaş üniversite ile birlikte Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İKAF’23, Eskişehir’de düzenlenecek. İKAF’23’ün sloganı ise öğrenciler tarafından belirlenecek.

Adayların yetenekkapisi.org adresine başvuru yapmaları lazım

İKAF’23 Slogan Yarışması için son katılım 12 Aralık Pazartesi günü olacak. Adayların yarışmaya katılabilmeleri için ilk önce yetenekkapisi.org adresinden İKAF’23 için katılım başvurusu yapmaları ve @ikafanadolu Instagram hesabını takip edip ekran görüntüsü almaları isteniyor. Adayların sonrasında @ikafanadolu Instagram hesabında paylaşılan linkte yer alan formu doldurup slogan önerilerini göndermeleri gerekiyor.

Birinciye 5 bin lira ödül

12 Aralık Pazartesi günü seçilen üç slogan ikafanadolu Instagram hesabında ankete sunulacak. Anket sonuçları ise 13 Aralık Salı günü açıklanacak. İKAF’23 Slogan Yarışması’nda üçüncü olan bin, ikinci olan 3 bin ve birinci olan 5 bin liralık ödülün sahibi olacak.