Anadolu Üniversitesi’nden "Duyguları Anlayan Ebeveyn/Öğretmen" eğitimi

“Duyguları Anlayan Ebeveyn/Öğretmen Temel Seviye” eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından verilen eğitimle başta öğretmenler ve ebeveynler olmak üzere, bir ekibin üyesi olarak çalışanların, yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının günlük yaşamında, duyguları doğru şekilde anlamalarına ve duygudaşlık yapmalarına yardımcı olmak amaçlandı.

“Duygusal zekâ becerilerini geliştirerek bireylere destek sağlanıyor"

Bireylerin duygusal ve davranışsal refahını desteklemenin ve sürdürmenin bir yolu olarak Duygu Koçluğu eğitimleri, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor. Türkiye’de Duygu Koçluğu alanında uluslararası akredite eğitmen unvanına sahip dört eğitmenden biri olan Prof. Dr. Erdoğan, bu eğitim yaklaşımıyla İngiltere’ye post doktora eğitimini tamamlamak üzere gittiği süreçte tanıştığını belirtti. Duygu Koçluğu yaklaşımının duygusal zekâ becerilerini geliştirmek anlamında bireylere destek sağladığını ve çatışmaları yönetme konusunda onlara yardımcı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan, gerçekleşen temel seviye eğitiminde, duygu koçu adaylarının geri bildirimlerinin de alındığını ifade etti.

İki gün süren eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Erdoğan, katılımcıların temel seviye eğitiminde Duygu Koçluğu yaklaşımıyla tanıştıklarını ve beynin yapısını tanıdıklarını, duyguları irdeleme ve örnek olaylar üzerinden duygu koçluğu adımlarıyla değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Eğitim programının, temel seviye eğitiminin ardından ileri seviye eğitimlerle devam edeceğini belirten Prof. Dr. Erdoğan, duygudaşlık yolculuklarında duygu koçu adaylarıyla birlikte yol alacaklarını ve birlikte uzun bir öğrenme sürecine gireceklerini vurguladı. Adayların duygu koçluğu yolculuğunda kendisinden danışmanlık hizmeti de alacaklarını ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, üç aylık bir süpervizörlük sürecinde adaylarla belirli periyotlarda bir araya geleceklerini belirtti.

“Duygular insanların sosyal ilişkilerinin hem tutkalı hem de barutudur.”

İki gün süren ve katılımcıların yeni bir yaklaşımın, yeni bir var olma biçiminin içerisine ilk adımlarını attıkları eğitim, Oatley & Johnson-Laird’in: “Duygular insanların sosyal ilişkilerinin hem tutkalı hem de barutudur.” sözü ile tamamlandı.