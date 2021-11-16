Anadolu Üniversitesi’nden Dostoyevski’nin 200. doğum yılına özel sergi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından ünlü Rus Yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin 200. doğum yılı anısına düzenlenen sergi, Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergide Ankara Rus Kültür Derneği tarafından yarışma sonucu seçilen F. M. Dostoyevski Portreleri sergilenirken açılışa Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan, Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva’nın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci de katıldı. Serginin açılış konuşmalarının ardından Eskişehir Rus Dili Derneği tarafından hazırlanan Rus halk danslarından çeşitli örnekler sergilendi.

Prof. Dr. Sabziyeva: “Dostoyevski, karmaşık düşünceler içinde yaşayan insanları anlatır”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyat Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva şunları söyledi:

“Dostoyevski, Rus Edebiyatı’nın temel isimlerinden birisidir. Karmakarışık düşünceler içinde yaşayan insanların hayatlarını anlatan, insan kalbine ayna tutarak ruhunun derinliklerini araştıran ve duygularını detaylı bir şekilde inceleyen Dostoyevski, yaklaşık 200 yıldır yazılarıyla dünyanın her tarafındaki okurları derinden etkilemektedir. Bu sergideki eserlerde yazarın ele aldığı konularla fikirleri arasında var olan bağın yakalanmaya çalışıldığı izlenilmektedir.”

Prof. Dr. Uçkan: “Ben de Dostoyevski’yi ve diğer klasik Rus yazarlarını okuyarak büyümüş bir neslin üyesiyim”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan ise serginin açılışında görüşlerini belirterek “Ben de Dostoyevski’yi ve diğer klasik Rus yazarlarını okuyarak büyümüş bir neslin üyesiyim. Bugün Dostoyevski’nin 200. yaş günü. Bu nedenle bu çok özel bir durum. Bu sergi kapsamında çok şey öğrendim. Bu sergide iki bölüm var. Bir tanesi pek çoğumuzun bir şekilde tanıdığı klasik Rus yazarları; diğeri de Ankara Rus Kültür Derneği tarafından Dostoyevski’nin 200. doğum gününe özel yapılmış olan resim yarışması sonucunda seçilen eserler.” dedi.

Kültürel Etkinlikler Dersi kapsamında da değerlendirilen “F. M. Dostoyevski Portreleri” sergisi 23 Kasım Salı gününe kadar Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak. 24 Kasım Çarşamba günü ise “Klasik Rus Yazarları Portreleri” sergisi kapılarını ziyaretçilere açacak.