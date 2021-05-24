Anadolu Üniversitesi’nden “Criticizing Art”semineri

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından “Criticizing Art” semineri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen “Criticizing Art” semineri, The Ohio State Üniversitesi’nden sanat eğitimcisi, sanat eleştirmeni ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Terry Barrett’in konuşmacı olarak katılımı ile çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti yaptı.

Çağdaş sanat, sanat eleştirisi, estetik konularının öğretimi ile ilgili birçok kitabı, antoloji bölümleri ve makalesi olan ve bu çalışmaları ile eğitim ve sanat eğitimi alanlarında önemli bir etkiye sahip olan Prof. Dr. Terry Barrett, çok yönlü sorgulamaya dayalı eleştirel analiz sürecini katılımcılarla paylaştı. Farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin bir araya geldiği seminerde katılımcı bir süreç yapılandırmayı da amaçlayan Barrett, etkinlik boyunca Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti ve katılımcıların sorularını yanıtlayarak zengin bir etkileşime imza attı.