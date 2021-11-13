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Anadolu Üniversitesi’nde ’Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi’

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi” (ICAY) çevrim içi ortamda yapıldı.

ESKİŞEHİR 13.11.2021, 14:34
Anadolu Üniversitesi’nde ’Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi’

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi” (ICAY) çevrim içi ortamda yapıldı.

Kongreye, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin, İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ICAY Düzenleme Kurulu Başkanı Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. Kongrede Sinema genel başlığı altında, 2021 yılana özel tema olarak “Sinema ve Distopya” konusu seçildi. Çevreci bir kongre olma özelliği taşıyan ICAY, doğa ve iklim değişikliği konusunda bir tutum ve farkındalık oluşturma gayesini bu yıl da sürdürdü.

"Kongre, sinema ve gençleri buluşturuyor”

Kongre’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sözen, “Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. İletişim Bilimleri Fakültesi’ndeki değerli hocalarımızın girişimleriyle başlayan bu kongre, sinema ve gençleri buluşturuyor. Ayrıca hem İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri hem de sinemaya ilgi duyan lise öğrencileri bu kongrede bir araya geliyor. Öğrencilerimiz de ICAY kongresi sayesinde çalışmalarını sunabiliyor, fikirlerini ifade edebiliyor. Bu vesileyle kongredeki tüm katılımcılara teşekkür ediyor, güzel bir kongre olmasını diliyorum" diye konuştu.

“Dileğimiz gelecek yıl bu kongrenin yüz yüze yapılması ve küresel salgın krizinin son bulmasıdır”

İBF Dekanı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin ise açılış konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Düzenlenen ICAY Kongresi vesilesiyle gençlerin sinema ile ilgili fikirlerini dinliyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra iletişim alanında katkı sağlayan tüm akademisyenlerin çalışmalarını gönülden destekliyoruz. Dileğimiz gelecek yıl bu kongrenin yüz yüze yapılması ve küresel salgın krizinin son bulmasıdır.”

“Pırıl pırıl gençlerimizin organize ettiği bir kongredeyiz”

ICAY düzenleme kurulu Başkanı Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon ise, “Düzenlenen bu kongre ile beraber gençlerin enerjisinden, üretme gücünden ve gerçekten dünyada değiştirici gücü sağlayabileceklerinden emin olduk. Şunu unutmayalım; filmler tek başına dünyayı değiştirmiyor, filmleri araştıran anlayan ve değer üretenler dünyayı değiştiriyor. Dolayısıyla bu etkinlik amacıyla dünyayı değiştirmek, daha güzel bir dünya elde etmek için bir fırsat edindiğimizi düşünüyorum. Bunun için de pırıl pırıl gençlerimizin organize ettiği bir kongredeyiz” dedi.

Uluslararası nitelikte olan kongrede açılış konuşmalarının ardından akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler bir araya gelerek, farklı bakış açılarını ortaya koyma fırsatı yakaladı. Kongre, aynı zamanda Eskişehir’deki farklı liselerden sinemaya ilgili gençleri de bir araya getiren bir panele ev sahipliği yaptı. Lise öğrencilerinden oluşan panel oturumunda gençler sinemaya yönelik kendi görüş ve düşüncelerini tartışıp değerlendirdi.

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